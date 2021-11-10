بوغدانوف يعلن موعد اجتماع أستانا القادم

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الاجتماع السابع عشر بموجب صيغة أستانا حول سورية يجب أن يعقد في نورسلطان بعد العشرين من كانون الأول المقبل.



وقال بوغدانوف في تصريح صحفي اليوم: “نأمل أن ينعقد هذا الاجتماع في الموعد المذكور”.



وأوضح بوغدانوف أنه ليس من المنتظر مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ذلك الاجتماع.



وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردى أعلن في وقت سابق اليوم أنه قد يتم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سورية وهي روسيا وتركيا وإيران الشهر المقبل.



وعقد 16 اجتماعاً دولياً بصيغة أستانا كان آخرها في تموز الماضي في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان حيث جددت الدول الضامنة لعملية أستانا تأكيد التزامها القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مشددة على مواصلة العمل المشترك لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادتها وسلامتها الإقليمية.