بوتين يكشف عن المناطق الأكثر خطرا في العالم

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الوضع السياسي والعسكري الحالي في العالم، مشيرا إلى أنه لا يزال صعبًا والمخاطر في منطقة القوقاز وأفريقيا والشرق الأوسط يتفاقم.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” تصريحات بوتين خلال اجتماع لوزارة الدفاع الروسية قال خلاله: “نرى أن الوضع العسكري والسياسي في العالم لا يزال صعبًا، وهناك مخاطر كبيرة من تفاقم الوضع في مناطق عدة”.



وأضاف بوتين قائلا: “أبرز المناطق التي تتصاعد فيها المخاطر هي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقوقاز”.



ويشهد العالم أزمات سياسية واقتصادي متعددة بدءا بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، مرورا بالحروب العسكرية في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وأبرزها في سوريا وليبيا وصولا إلى القوقاز وحرب ناغورنو قره باغ الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان التي انتهت بتوقيع اتفاق ثلاثي مع روسيا.







سبوتنيك