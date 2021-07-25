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بوتين: البحرية الروسية قادرة على توجيه ضربة عسكرية لأي عدو محتمل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدرة القوات البحرية الروسية للدفاع عن البلاد وتوجيه ضربة عسكرية لأي عدو محتمل أينما كان.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال مشاركته في العرض العسكري البحري الذي أقيم اليوم في مدينة سان بطرسبورغ بمناسبة يوم الأسطول الروسي إن روسيا مستمرة في تطوير أحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي ليس لها نظير في العالم حتى الآن حيث تم تجهيز القوات البحرية الروسية بها.

وأشار بوتين إلى أن بلاده تحتل مكانها الصحيح بين القوى البحرية الرائدة وأصبحت تمتلك السفن القوية في منطقة المحيط والغواصات الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية لافتاً إلى اكتساب روسيا طيراناً بحرياً فعالاً بعيد المدى وقصير المدى.

وانطلق صباح اليوم في مدينة بطرسبورغ أكبر عرض عسكري لقوات الأسطول البحري الروسي بمناسبة الذكرى 325 لتأسيسه بمشاركة 54 سفينة حربية بينها ثلاث فرقاطات من الهند وإيران وباكستان و48 طائرة وأكثر من 4 آلاف عسكري.