بوتين.. «اعتقلنا عصابة في سوريا تابعة لأمريكا»!

مع اقتراب لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، لحل العديد من الخلافات، أبرزها الملف السوري، كشف الرئيس الروسي عن احتجاز قوات بلاده مؤخراً في سوريا عصابة من منطقة "التنف" الخاضعة لسيطرة أمريكا.



وقال بوتين خلال مقابلة له مع قناة "NBC" الأمريكية نشر نصها الكرملين، إن «العصابة اعترفت بأنه كان عليها تنفيذ مهمة ضد منشآت عسكرية روسية».



وأضاف خلال تطرقه إلى موضوع الممرات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية، أن «هناك مناطق مثل إدلب حيث يقوم فيها المسلحون بنهب كل شيء ويقتلون ويغتصبون الناس»، مشيراً إلى أن «ثمة كذلك منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية.. ألقينا مؤخرا القبض على عصابة قدمت من هناك واعترفت بشكل مباشر بأن لديهم مهمة معينة ضد المنشآت العسكرية الروسية».



ولم يذكر الرئيس الروسي أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكن سابقاً أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولات متعددة من قبل المسلحين لاستهداف مواقعها في سوريا خاصة قاعدة حميميم بطائرات مسيرة.



وتتصاعد حدّةُ التوترات بين القوات الأمريكية والروسية في مناطق شرقي الفرات، ، وتُترجم هذه التوترات باحتكاكات بين جنود الطرفين، حيث تعمل الولايات المتحدة على ترسيم حدود مناطق نفوذها، فيما تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها في تلك المنطقة، الأمر الذي يُنذر بحصول تصادم بينهما خصوصاً في ظل تباعد رؤية الطرفين للحل النهائي في سوريا.