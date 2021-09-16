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بكلفة 250 مليون ليرة… محطة توليد بالطاقة الكهروضوئية في بلدة القريا بالسويداء

بدأت إحدى شركات بدائل الطاقة تنفيذ محطة توليد بالطاقة الكهروضوئية في بلدة القريا بالسويداء بكلفة نحو 250 مليون ليرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع (الكوكب الأزرق) الدكتور سامر علوان في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المحطة المعتمدة على توليد الكهرباء من أشعة الشمس تنفذ وفق أحكام قانون الكهرباء باستطاعة 100 كيلو واط ساعي ويجري تنفيذها لأحد المستثمرين بطريقة هندسية مبتكرة.

ولفت علوان إلى أن تنفيذ المحطة التي سيتم ربطها بالشبكة العامة للكهرباء بالبلدة يتزامن حاليا مع مواصلة الشركة القيام بإجراءات الترخيص لتنفيذ محطتين الأولى برساس لمعصرة باستطاعة 100 كيلو واط والثانية في عتيل لآبار مياه باستطاعة 300 كيلو واط.