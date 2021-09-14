بعد ظرف الزيت وكأس المياه.. عبوات “الوقود الكحولي” كبديل عن أسطوانة الغاز

انتشرت في المدن السورية مؤخراً عبوات صغيرة تحت مسمى “الوقود الكحولي الهلامي” وهي بمثابة غاز صغير متنقل، يفيد في الرحلات بالأحوال العادية، أما في الأحوال السورية الحالية ومع تأخر وصول رسالة مادة الغاز المنزلي، فإنها تعتبر بديلاً عنه في المنازل إلى حد ما.



تشتعل العبوة الصغيرة حجم 16 وحتى 18 ملغ، لمدة تتراوح بين 110 وحتى 120 دقيقة، وفق ما هو مكتوب عليها، وهي من إنتاج مؤسسة الصناعات التقانية في اللاذقية، ويبلغ ثمن العبوة الواحدة 3000 ليرة سورية، ومع كل علبتين بسعر 6000 ليرة تحصل على قاعدة معدنية صغيرة، لوضع العلبة داخلها.





تذكرنا هذه العبوة بظرف الزيت، وكأس الماء، ورغم أنه من الصعب طهي طبخة عليها، لكنها صالحة لإعداد فنجان قهوة، أو تسخين إبريق “المتة”.



أثر برس