قال رئيس هيئة تنظيم النقل البري في الأردن، طارق الحباشنة، إنّ أغلب المعابر الحدودية البرية مع الأردن عادت إلى العمل، باستثناء الحدود الأردنية السورية "حدود جابر – نصيب".



وبخصوص الحدود البرية مع دول الجوار والأردن قال الحباشنة إنّ "جميع الحدود مفتوحة الآن باستثناء الحدود مع سوريا، وهناك لقاءات هذا الأسبوع مع الجانب السوري وستجري مناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين البلدين".



وأضاف الحباشنة: "نتفاءل في مدة قريبة جداً أن نتجاوز العوائق مع الجانب السوري لفتح الحدود ونطمئن المواطنين إلى أنّ هناك بشائر بعودة حركة الشاحنات والبضائع مع سوريا".



وفيما يتعلق بالاجتماعات الأردنية السورية، أشار الحباشنة إلى أنّ "اجتماعاً سيعقد مع الجانب السوري في وزارة الصناعة والتجارة بحضور وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل، إضافة إلى التجار والأشخاص المعنيين بنقل البضائع والشاحنات".



كما بيّن أنّ "الاجتماع من الجانب السوري سيكون على مستوى وزراء، إضافةً إلى المعنيين بموضوع التجارة والنقل"، وبحسب الحباشنة "ستعقد الاجتماعات على مدار يومين، غداً الإثنين والثلاثاء، وستكون هناك نتائج مبشرة".