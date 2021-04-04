بسبب تداعيات كورونا :مجموعة من القرارات الحكومية تتعلق بالعملية التعليمية في سورية

اتخذت وزارة التربية مجموعة من القرارات المتعلقة بطبيعة الدوام في المدارس خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم في مبنى وزارة التربية.



وأوضحت لوزارة أنه “ينهى دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021م “.



وبحسب ما نشرت الوزارة على موقعها الرسمي تعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني ( مذاكرات + الشفهي) معياراً للنجاح أو الرسوب.



وأضافت الوزارة “يعلق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 نيسان 2021م على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021م .”



وأوضحت المدارس” يستمر دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في جميع فروعها وفق الخطة الدرسية، على أن تجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من 25 حتى 29 نيسان 2021م.”



وختمت الوزارة “تبقى امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.”



كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تعليق الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 5-4-2021 ولغاية يوم السبت 17-4-2021.



كذلك أعلنت عن تأجيل الامتحانات المقررة في الفترة نفسها في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والتعليم المفتوح إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.



وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم إن تعليق الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة لمدة أسبوعين جاء حرصاً على صحة وسلامة الطلبة في ظل انتشار فيروس كورونا وصعوبة تنقلهم.



وأوضح وزير التعليم العالي في اتصال مع قناة السورية اليوم أنه سيتم تمديد الفصل الدراسي الثاني بمقدار العطلة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب بعد اتخاذ قرار تعليق الدوام في الجامعات لافتاً إلى الطلب من الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية تحميل المحاضرات العلمية المقررة خلال الأسبوعين القادمين على المواقع الإلكترونية للكليات بحيث يستطيع الطالب الاستفادة منها خلال فترة العطلة.



وبهذا الصدد عممت رئاسة جامعة دمشق على الكليات والمعاهد العليا بإيقاف جميع الأعمال الامتحانية والدراسية والبحثية عدا الملح منها وإبلاغها عن الأعمال التي يجب ألا تتوقف ليصار إلى تأمين استمرارها.



كما طلبت رئاسة الجامعة من عمادة الكليات والمعاهد التواجد في عملهم بشكل متناوب بالحد الأدنى لتأمين الاحتياجات والمتابعة للأعمال الإدارية المطلوبة لتسيير أمور الجامعة دون توقف.



