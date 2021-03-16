بسبب السحر.. محاولة قتل بالساطور في دمشق وعلى مرأى المارة

قام رجل بضرب آخر بساطور على رأسه صارخاً “دعوه يموت فلقد سحرني 7 سنوات” في حادثة غريبة حدثت مقابل مشفى التوليد في منطقة البرامكة بدمشق.



وأفادت قيادة شرطة دمشق بأن شخصاً قام بالاعتداء على آخر عند مشفى التوليد في منطقة البرامكة، من خلال ضربه على رأسه بواسطة ساطور، ومنع أي أحد من الاقتراب منه ليسعفه حتى تأكد أنه فارق الحياة.



وأضافت: “تم القبض على المعتدي وإسعاف المصاب إلى مشفى المجتهد، لكن المفاجأة كانت أنه ما يزال على قيد الحياة لكن بوضع حرج”.



بدوره، أوضح رئيس قسم شرطة المرجة العميد حافظ محمود للتلفزيون السوري أن التحقيقات كشفت أن المقبوض عليه (م.خ) يعاني من اضطرابات نفسية ويوجد بينه وبين المصاب (ع.ح) خلافات شخصية من حوالي سبع سنوات، لممارسة الأخير طقوس الشعوذة والسحر.



من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي د. زاهر حجو: “نتيجة مشاجرة وضرب أحد الأشخاص بالساطور في منطقة الحلبوني بدمشق، وصل شخص بحالة حرجة إلى مشفى المجتهد، ولديه إصابات في الوجه، الفك، والرقبة”، بحسب إذاعة “شام إف إم”.