بريطانيا تطرد دبلوماسيين بيلاروسيين

أعلن وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" أمس، أن بلاده "طردت دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين"، رداً على إجراء مماثل اتخذته بيلاروسيا ضد دبلوماسيين بريطانيين اثنين قبل يوم.



وكتب الوزير في تغريدة له على حسابه: "المملكة المتحدة لن ترهبها محاولات نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو لمنعنا من التحدث عن الانتخابات المزورة والعنف الدنيء ضد الشعب البيلاروسي"، وفق تعبيره.



وأضاف: طردنا دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين رداً على طرد غير مبرر لدبلوماسيين بريطانيين".



وأعلنت بيلاروسيا يوم الاثنين، أن دبلوماسيين بريطانيين اثنين "شخصين غير مرغوب فيهما"، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية اناتولي غلاز "بسبب أنشطتهما غير المنسجمة مع صفة دبلوماسي".



وفي أواخر أيلول الماضي، أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات بالتنسيق مع كندا، تستهدف 8 مسؤولين بيلاروسيين من بينهم الرئيس لوكاشنكو.