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بداية العام القادم..بطاقات مدعومة للأفراد البعيدين عن أسرهم

أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، إلى عدم الإمكانية في الوقت الراهن لإنشاء مخابز جديدة ما دفع الوزارة للتوجه إلى صيانة المخابز وإعادة تأهيلها مشيراً إلى أن العمل جار لبيع الخبز في 31 صالة بشروط جيدة في دمشق وتعميم التجربة على باقي المحافظات في حال نجاحها وإلى وجود نظام جديد لأتمتة عمل المخابز والمطاحن ودراسة لنظام حوافز جديد خاص بالعمال التابعين لمؤسسات الوزارة. 

وكشف الوزير سالم عن تأمين كميات إضافية من مادة الغاز المنزلي ما سينعكس بشكل إيجابي على تخفيض مدة انتظار المواطنين وأنه مع بداية العام القادم سيمنح الأفراد المقيمون بعيداً عن أسرهم بطاقات فردية يحصلون من خلالها على مخصصاتهم من المواد المدعومة إضافة لمنح بطاقات للعائلات غير السورية والمقيمة داخل سورية.