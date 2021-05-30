بدءأعمال الصيانة لطريق المتحلق الجنوبي القادم من المزة بدمشق

بدأت محافظة دمشق أمس السبت أعمال تأهيل وصيانة فواصل التمدد لطريق المتحلق الجنوبي القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي.



وبدأت أعمال تأهيل وصيانة الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن استبدال مساند النيوبرين المتموضعة والمستندة على الركائز ثم استبدال فواصل التمدد والذي تنفذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق.



وتم صباح السبت قطع الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق بدءاً من العقدة الثامنة حتى العقدة السادسة وتحويل السير للطريق القادم باتجاه المزة من العقدة السادسة منطقة الزاهرة وحتى العقدة الثامنة منطقة كفرسوسة لتصبح حركة السير باتجاهين ذهاباً وإياباً وفق إشارات الدلالة المرورية والمنصفات الموضوعة على الطريق المذكور.