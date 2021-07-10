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بايدن بعد الاتصال مع بوتين: أنا متفائل

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتصال الذي أجراه أمس الجمعة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كان جيدا، مشيرا إلى أنه "متفائل" عقب المكالمة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة، ردا على سؤال حول الاتصال مع بوتين: "إنه جرى بشكل جيد، وأنا متفائل".

وأضاف بايدن أنه أشار خلال المكالمة مع بوتين إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من روسيا ن تتحرك حينما تنفذ من أراضيها هجمات إلكترونية باستخدام برامج الفدية في حال منح واشنطن معلومات كافية لموسكو لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تعهد الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر بأن تكون هناك تبعات للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات 