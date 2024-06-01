نتنياهو يصدر أوامر بـ “تكثيف” الهجمات على لبنان

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وجه الجيش إلى تصعيد الهجمات على لبنان.

يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر على الحدود، حيث أطلق حزب الله حوالي 100 صاروخ نحو مناطق في الجليل الغربي، لم يتم إخلاؤها.

وأوضح جيش العدو الإسرائيلي أن طائراته قصفت موقعًا عسكريًا في منطقة “الناقورة” بعد رصد خلية تابعة لحزب الله.

كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه مدينة عكا.

على مدار الأشهر الماضية، تبادلت إسرائيل وحزب الله الهجمات عبر الحدود بشكل يومي، بالتزامن مع الصراع في غزة.

هذا التصعيد أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي أكبر.

وألمحت إسرائيل إلى احتمال شن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، مشيرة إلى أنها تسعى لإعادة الهدوء إلى الحدود مع لبنان، لتمكين آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة دون خوف من الهجمات الصاروخية.

سكاي نيوز عربية