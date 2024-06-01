ما مدى تأثير إدانة ترامب على حظوظه في الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة؟

أدانت محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تزوير وثائق مالية، وأصدر المحلفون قرار الإدانة في 34 تهمة.

تأتي هذه الإدانة في وقت حساس، حيث يستعد الحزبان الجمهوري والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحدد القاضي جلسة النطق بالحكم في 11 يوليو، قبل أيام قليلة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي من المتوقع أن يؤكد ترشيح ترامب لانتخابات نوفمبر 2024.

في تعليق أولي على القرار، وصف ترامب في منشور على منصة “تروث” المحاكمة بأنها “وصمة عار” و”محاكمة مزورة”.

وأعلن عن عقد مؤتمر صحفي للرد على قرار الإدانة.

استغلال القضاء سياسياً

يرى غبريال صوما، عضو في المجلس الاستشاري لترامب، أن استراتيجية الحزب الديمقراطي تهدف لهزيمة ترامب في المحكمة بدلاً من صناديق الاقتراع، مما قد يأتي بنتائج عكسية في الانتخابات القادمة.

الأكاديمي جوناثان تورلي أعرب عن اعتقاده بأن القضية قد تُعكس في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن المحاكمة في مانهاتن أضرت بالنظام القانوني في نيويورك.



علامة سلبية ضد ترامب

يرى روبرت شابيرو، أستاذ في جامعة كولومبيا، أن الإدانة تمثل علامة سلبية كبيرة ضد ترامب، وقد تؤدي إلى إدانته في قضايا فيدرالية أقوى، مما يؤثر على قرارات الناخبين المترددين.

دعم جمهوري ثابت لترامب

رغم القضايا الجنائية، يظل الحزب الجمهوري ملتزماً بترشيح ترامب.

ويشير شابيرو إلى أن الجمهوريين يعارضون الديمقراطيين بشدة وسيبقون مع ترامب لهزيمتهم.

توماس والين من جامعة بوسطن أكد أن الحكم يقلل من فرص فوز ترامب، لكنه يمنح الناخبين المستقلين وأنصار منافسيه الجمهوريين فترة للتفكير.

مستقبل سياسي مجهول

تثير الإدانة تساؤلات حول تأثيرها على فرص ترامب في الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للرئيس الحالي جو بايدن بشأن موقفه من الحرب على غزة.

البروفيسور بيل شنايدر يرى أن الإدانة تجعل فوز ترامب صعباً، لكن ليس مستحيلاً، ويعتقد أن الجمهوريين سيستمرون في دعمه، معتبرين الإدانة دليلاً على فساد السياسة الأمريكية.

في النهاية، سيواجه الأمريكيون للمرة الأولى مجرماً مداناً كمرشح رئاسي لحزب كبير، مما يضيف تعقيدات جديدة للمشهد الانتخابي.



عربي 21