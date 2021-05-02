باخرة سوريّة ترسو في ميناء تركي

كشف مرصد مضيق البوسفور، عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن ناقلة شحن سوريّة تحمل اسم “ لاوديسيا LAODICEA” عبرت من ميناء “نوفوروسيسك” الروسي إلى ميناء “توزلو” التركي.



ونشر المرصد المذكور، أمس الجمعة، صوراً للناقلة، وهي واحدة من مجموعة “Syriamar”، التابعة للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، مع الإشارة إلى أنها تحمل شحنة من الخردة المعدنية.



يذكر أن المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ حزيران من عام 2015 الفائت.





وتبلغ طاقة الناقلة الاستيعابية 12744 طناً من الوزن، واستغرقت رحلتها يومين و7 ساعات، وخط إبحارها ضمن البحر المتوسط والبحر الأسود، حسب وسائل إعلام مختلفة، علماً أن هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها باخرة سورية إلى ميناء تركي.



وفرضت الولايات المتحدة عام 2015، عقوبات على عدد من الكيانات السورية المشاركة في التجارة البحرية، مثل “المديرية العامة للموانئ السورية، شركة ميناء اللاذقية العامة، الشركة العامة لميناء طرطوس، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، الشركة السورية العامة للوكالات الملاحية (شيبكو)، وغرفة التجارة السورية..”.



يشار إلى “لاوديسيا” هي واحدة من ثلاثة ناقلات تمتلكها الهيئة العامة السورية للنقل البحري “سوريا وفينيقيا”، حسب موقع “وزارة النقل”.