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بئران للخدمة في السويداء

أعادت ورشات العمل في المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة السويداء بئران للخدمة وذلك بعد الانتهاء من عمليات صيانتهما وإصلاحهما.

وأوضح مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر اليوم أن البئر الأول هو السويداء 16 المغذي لمنطقة الأرصاد الجوية بغزارة 25 متراً مكعباً بالساعة والبئر الثاني مساكن خلخلة 1 المغذي لمنطقة المساكن بقرية خلخلة بغزارة 20 متراً مكعباً بالساعة.

وأشار المهندس نصر إلى العمل حالياً على صيانة وإصلاح بئري العليقة1 وعتيل 9 مع متابعة الآبار التي تتعطل لإصلاحها وفق الأولويات الموضوعة بالعمل.