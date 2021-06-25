بأجور رمزية.. باصات نقل داخلي إلى أماكن الاصطياف باللاذقية

قال مدير فرع شركة النقل الداخلي في اللاذقية طارق عيسى ، إن الشركة تعمل على تسيير باصات إلى المناطق السياحية في العطلة الأسبوعية بهدف التشجيع على السياحة الداخلية.



وأشار عيسى إلى تخديم المواطنين الراغبين في الاصطياف في ريف اللاذقية ( وادي قنديل – زغرين – مشقيتا – البسيط – الطارقية – الغنيمية – وادي الشيخان) برحلات دورية وفق أجور رمزية.



ونوّه مدير النقل الداخلي باستمرار عمل الباصات على خط الشاطئ الأزرق لنقل من يرغب في الاصطياف بهذه المنطقة السياحية ضمن المدينة.



وبيّن عيسى أنه تم تحديد ساعات الانطلاق من عدة نقاط منها كراج الفاروس وساحة اليمن، بدءاً من السابعة صباحاً مقابل تحديد ساعات العودة وأقصاها عند السابعة مساء وفق كل خط.



كما أكد مدير الشركة استمرار تخديم مناطق جبلة والحفة والقرداحة بحسب الإمكانيات المتوافرة والضغط على الخطوط، مشيراً إلى إمكانية زيادة عدد الرحلات على أي خط يحصل عليه ضغط سواء كان خدمياً أم سياحياً بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام.





عبير سمير محمود