انفجار جسم غريب في دوما

أصيبت إمرأة بجروح جراء انفجار جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية بمدينة دوما في ريف دمشق.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأنه وبينما كانت امرأة 30 عاماً تعمل في حديقة منزلها في مدينة دوما



انفجر جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية ما أدى لإصابتها بجروح خطيرة وأسعفت على إثرها إلى مشفى الحمدان بالمدينة.



ولقي شاب 33 عاماً مصرعه بداية أيار الجاري إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين. بينما كان يرعى قطيعاً من الغنم في



قرية حرستا القنطرة في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية.