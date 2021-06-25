اليومً .. قطع التغذية الكهربائية عن بعض المناطق في دمشق للصيانة
أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، بأنها ستقوم بإجراء صيانة عامة لمحطة تحويل الأمويين 66/20 ك.ف اليوم الجمعة بتاريخ 25/6/2021 من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 12 ظهراً، وذلك بهدف الحفاظ على جاهزية محطات التحويل 66/20 ك.ف في مدينة دمشق ومن ضمن خطة الصيانة الدورية لتلك المحطات في مدينة دمشق لعام 2021
وأثناء أعمال الصيانة سيتم قطع التغذية الكهربائية عن المناطق التالية :
طريق الربوة – محيط مشفى الأطفال – محيط المواساة – ساحة الأمويين – محيط المسرح القومي - محيط قناة سما
محيط الداما روز - شارع بيروت – قسم من أبو رمانة - منطقة المالكي – محيط مكتبة الأسد – محيط جودت الهاشمي
محيط المعرض القديم - محيط نقابات العمال – حواكير - محيط حديقة تشرين – الشيراتون - مشفى الشامي