النفط تصدر بياناً حول تأثر سوريا بإغلاق قناة السويس

نشرت صفحة وزارة النفط والثروة المعدنية على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” بياناً حو تأثر سوريا بإغلاق قناة السويس.



وقالت الوزارة في بيانها أمس “لا تزال حركة الملاحة في قناة السويس معطلة لليوم الرابع على التوالي بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها للممر المائي الأهم في العالم، الأمر الذي انعكس على توريدات النفط إلى سورية وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفط ومشتقات نفطية للبلد”.



وتابعت الوزارة “بانتظار عودة حركة السفن الى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد”.



وأضحت الوزارة “ضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافي ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى) فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن”.



وختمت الوزارة “تأمل الوزارة نجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس، وذلك لعودة حركة النقل والتجارة الى طبيعتها ووصول التوريدات النفطية المنتظرة الى سورية دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية”.



يذكر أن سورياتعاني أزمة مشتقات نفطة مستمرة منذ عدة أشهر حيث لاتكاد تنتهي “طوابير” السيارات على محطات الوقود حتى تعود مجددا، وسط ارتفاع رسمي لأسعار المشتقات .