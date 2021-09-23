النتائج التي حققها فرسان نادي الشرطة في بطولة العالم لفروسية الرماية

حقق فرسان نادي الشرطة نتائج جيدة في بطولة العالم لفروسية الرماية التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة أكثر من 40 فارساً من مختلف دول العالم.



وتصدر الفارس المقدم محمود المصري مجموعته في مباراة الأهداف المتعددة برصيد 83ر21 نقطة وفي مباراة كاساي ستايل حقق المركز الرابع برصيد 201ر71 نقطة وفي مباراة الكاباك جاء الفارس وليد خواجكيه بالمركز السادس بمجموع نقاط 870ر8.



واتبع فرساننا دورة التحكيم الدولية في فروسية الرماية والتي أقيمت على هامش البطولة واجتازوا الدورة بنجاح وحصلوا على شهادة حكم دولي في هذه الرياضة.