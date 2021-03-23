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المقداد يختتم زيارته إلى سلطنة عمان

اختتم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان ظهر أمس حيث كان في وداعه في مطار مسقط الدولي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ومجموعة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية العمانية وسفير سورية لدى مسقط الدكتور بسام الخطيب.

وتضمن برنامج زيارة المقداد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين العمانيين في المجالات السياسية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية حيث التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد الممثل الخاص لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد كما التقى الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني.

وعقد الجانبان السوري والعماني خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية في وزارة الخارجية برئاسة وزيري خارجية البلدين استعرضت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيزها بمختلف المجالات.

ونقل الوزير المقداد خلال اللقاءات تقدير القيادة السورية للمواقف الحكيمة لسلطنة عمان ووقوفها منذ البداية مع الحفاظ على وحدة سورية وأراضيها وسلامتها ومقدرات شعبها وحقوقه.

وعبر الجانب العماني عن وقوفه مع سورية في حربها ضد الإرهاب الذي يستهدفها مؤكداً أن استقرار سورية وأمنها ضروري لاستقرار المنطقة والعالم.

 

 

«سانا»