المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مفوض فوق العادة للأرجنتين لدى سوريا

تسلم وزير الخارجية فيصل المقداد، اليوم الخميس نسخة من أوراق اعتماد السفير الأرجنتيني سيبستيان زافالا سفيرا مفوضا فوق العادة لبلاده لدى سوريا.



وخلال اللقاء رحب الوزير المقداد بالسفير زافالا متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية بكل إداراتها وأقسامها لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم الذي يحتاجه في التواصل مع جميع الجهات الوطنية السورية وكذلك في تبادل الآراء والأفكار التي تصب في تطوير العلاقات بين سوريا والأرجنتين.