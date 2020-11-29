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المصرف التجاري يرفع سقف السحوبات اليومية

رفع المصرف التجاري سقف السحوبات اليومية إلى 15 مليون ليرة سورية لمختلف الأشخاص سواء التجار أو الأشخاص العاديين.

وقال مصدر مسؤول في المصرف التجاري قوله، إن “الحد الأقصى لسقف السحب اليومي يخضع لإدارة السيولة والتوجيهات الخاصة بذلك”.

وأوضح المصدر أنه يمكن تعديل سقف السحب اليومي بناء على طلب شخصي من صاحب العلاقة حتى 350 ألف ليرة على أن يكون سقف السحب للسحبة الواحدة 70 ألف ليرة، وصولاً إلى 350 ألف ليرة.

ورفع المصرف التجاري في نيسان الماضي سقف السحب الأسبوعي عبر بطاقات الصراف الآلي إلى 500 ألف ليرة سورية بدل 350 ألف ليرة، مع بقاء سقف السحب اليومي 70 ألف ليرة.