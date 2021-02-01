المستفيد نحو 7 آلاف مهاجر سوري.. إدارة بايدن تعلن عن تمديد قرار الحماية المؤقتة

مددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، حالة الحماية المؤقتة لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة تتماشى مع برنامج بايدن المؤيد للهجرة.



وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أمس الجمعة أن “القائم بأعمال الوزير ديفيد بيكوسكي سيمدد وضع الحماية المؤقتة لنحو 6700 سوري ممن تنطبق عليهم الشروط حتى أيلول 2022، مع السماح لحوالي 1800 آخرين بتقديم طلبات أولية” وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.



وأضاف أنه تقرر تمديد فترة الحماية المؤقتة الممنوحة للسوريين، مشيراً إلى أن نحو 7 آلاف سوري يستفيدون من الحماية المؤقتة في بلاده، حيث يتيح القرار للسوريين حاملي صفة “الحماية المؤقتة” مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونياً حتى 30 أيلول 2022.



وكان من المفترض أن تنتهي فترة الحماية المؤقتة للسوريين الحاصلين عليها في الولايات المتحدة في 31 آذار المقبل.



وتعهد بايدن أيضاً بمنح وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين من فنزويلا بسبب الظروف الاقتصادية بها، حيث ناقش مسبقاً فريق بايدن الانتقالي إمكانية وضع غواتيمالا وهندوراس في البرنامج، مشيراً إلى إمكانية فتح باب الحماية أمام أكثر من مليون شخص.



وتعهد بايدن الذي تولى منصبه في الـ20 من كانون الثاني الجاري، بنهج أكثر تسامحاً مع اللاجئين والمهاجرين، حيث يتناقض موقفه مع السياسات المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تراجع عن العديد من تدابير الحماية الإنسانية.