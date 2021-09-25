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اللاذقية: السورية للتجارة تبدأ استجرار محصول التفاح من أراضي المزارعين في المحافظة

أكد مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية يعرب الحج عن بدء استجرار المؤسسة لمحصول التفاح من أراضي المزارعين في المحافظة.

وأضاف الحج أنه وفق مبدأ التدخل الإيجابي تقوم المؤسسة باستجرار المحصول بما يخفف عليهم الأعباء من تأمين صناديق بلاستيكية وأجور النقل، مبيناً أن الكميات المستجرة يتم تسويقها مباشرة عبر صالات المؤسسة وفق الحاجة، أو للتخزين في وحدة التبريد التابعة للمؤسسة.ولفت مدير فرع السورية للتجارة إلى أن أسعار التفاح من المزارع تتراوح حسب النوع 500 ليرة – 700 ليرة – 900 ليرة تضاف عليها نسبة 3% للمؤسسة.