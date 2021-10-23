الكويت.. القبض على مسنّ عراقي حاول إدخال 50 ألف حبة كبتاغون للبلاد

تمكن رجال جمارك العبدلي في الكويت من ضبط مقيم عراقي عمره 65 عاما، لدى محاولته إدخال 50 ألف حبة من المؤثرات العقلية من نوع كبتاغون للبلاد.



وقال مصدر مطلع إنه "خلال قيام فرقة تفتيش الأثر الجمركي بالتدقيق على إحدى الشاحنات القادمة من العراق، أعطى أحد الكلاب البوليسية إشارة نحو خزان ماء أسفل الشاحنة".



وأضاف: "بعد فتح الخزان عثر بداخله على 25 لفافة تحتوي على 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة".



وأشار المصدر إلى أنه "بعد التحقيق الأولي مع المتهم، اعترف أنه "جلب الكمية لصالح مواطن كويتي"، وتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.



المصدر: "الراي الكويتية"