أوّل خرق في عمل «الدستورية»: التوافق لا يزال بعيداً
الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إصابة طفلين وامرأة بقصف للاحتلال التركي على قرية بريف حلب
الاحتلال التركي يُدخل تعزيزات إضافية لدعم الإرهابيين في إدلب وريفها
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كالينزي مسؤولاً عن تنسيق مشاريع اليونيدو في سورية
بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في بلدة بصر الحرير بريف درعا
تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصا
تصريح لافت من السعودية حول الجولان السوري
«حلفاء سوريا» ينفّذون وعدهم: قاعدة التنف الأميركية تحت النار!
حرب مسيّرات في الشمال: تكتيك جديد لإنهاك «قسد»
قصف صاروخي على قاعدة التنف
المقداد يتسلم أوراق اعتماد ناهد سبحاني سفيراً غير مقيم لجمهورية بنغلادش
الرئيس الأسد يجري اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الخارجية عن تفجير الحافلة في دمشق: توقيته يوضح أجندة رعاته السياسية
الاحتلال الأمريكي يُخرج 100 مدرعة من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية

الكويت.. القبض على مسنّ عراقي حاول إدخال 50 ألف حبة كبتاغون للبلاد

تمكن رجال جمارك العبدلي في الكويت من ضبط مقيم عراقي عمره 65 عاما، لدى محاولته إدخال 50 ألف حبة من المؤثرات العقلية من نوع كبتاغون للبلاد.

وقال مصدر مطلع إنه "خلال قيام فرقة تفتيش الأثر الجمركي بالتدقيق على إحدى الشاحنات القادمة من العراق، أعطى أحد الكلاب البوليسية إشارة نحو خزان ماء أسفل الشاحنة".

وأضاف: "بعد فتح الخزان عثر بداخله على 25 لفافة تحتوي على 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة".

وأشار المصدر إلى أنه "بعد التحقيق الأولي مع المتهم، اعترف أنه "جلب الكمية لصالح مواطن كويتي"، وتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

 

 


المصدر: "الراي الكويتية"