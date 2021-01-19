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الكهرباء تعود لكل الخطوط المتضررة بالعاصفة في ريف مصياف‎ ‎

أعادت ورشات التوتر المتوسط في قسم كهرباء مصياف  تأهيل البرج الذي ‏أسقطته الرياح أمس، على خط عين حلاقيم بريف منطقة مصياف‎.‎

وبيّنَ رئيس القسم صالح  يوسف  أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى كامل ‏خط عين حلاقيم‎.‎كما أجرت الورشات مناورة على خط وادي العيون وبدلت عازل سلسلة توتر ‏متوسط محروق في المعيصرة‎.‎

وكذلك مناورة على خط نيصاف وبدلت 3  علب نهاية خارجية على الكابل المغذي ‏على مركز تحويل نيصاف الجسر، وعلبتي نهاية خارجية على خط مصياف ‏الشمالي بمؤازرة من ورشة الشركة العامة  بحماة، التي أرسلت لمؤازرة ورشات ‏القسم وإعادة التيار على كامل الخطوط‎ .‎

 

 

الوطن