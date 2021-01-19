الكهرباء تعود لكل الخطوط المتضررة بالعاصفة في ريف مصياف
أعادت ورشات التوتر المتوسط في قسم كهرباء مصياف تأهيل البرج الذي أسقطته الرياح أمس، على خط عين حلاقيم بريف منطقة مصياف.
وبيّنَ رئيس القسم صالح يوسف أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى كامل خط عين حلاقيم.كما أجرت الورشات مناورة على خط وادي العيون وبدلت عازل سلسلة توتر متوسط محروق في المعيصرة.
وكذلك مناورة على خط نيصاف وبدلت 3 علب نهاية خارجية على الكابل المغذي على مركز تحويل نيصاف الجسر، وعلبتي نهاية خارجية على خط مصياف الشمالي بمؤازرة من ورشة الشركة العامة بحماة، التي أرسلت لمؤازرة ورشات القسم وإعادة التيار على كامل الخطوط .
الوطن