الكهرباء تعود لكل الخطوط المتضررة بالعاصفة في ريف مصياف‎ ‎

أعادت ورشات التوتر المتوسط في قسم كهرباء مصياف تأهيل البرج الذي ‏أسقطته الرياح أمس، على خط عين حلاقيم بريف منطقة مصياف‎.‎



وبيّنَ رئيس القسم صالح يوسف أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى كامل ‏خط عين حلاقيم‎.‎كما أجرت الورشات مناورة على خط وادي العيون وبدلت عازل سلسلة توتر ‏متوسط محروق في المعيصرة‎.‎



وكذلك مناورة على خط نيصاف وبدلت 3 علب نهاية خارجية على الكابل المغذي ‏على مركز تحويل نيصاف الجسر، وعلبتي نهاية خارجية على خط مصياف ‏الشمالي بمؤازرة من ورشة الشركة العامة بحماة، التي أرسلت لمؤازرة ورشات ‏القسم وإعادة التيار على كامل الخطوط‎ .‎

الوطن