الكرملين: استئناف الحرب الأهلية في أوكرانيا يمثل تهديدا لأمن روسيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن استئناف الحرب الأهلية والعمليات العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا من شأنه أن يمثل تهديدا لأمن روسيا.



وقال بيسكوف إن "تصاعد التوتر في منطقة دونباس أمر غير مسبوق ويدعو فعلا للقلق ونعمل بكل ما أمكن من أجل إصلاحه".



وأضاف بيسكوف قائلا إن "القوات المسلحة الأوكرانية تمارس نهج تصعيد الأعمال الاستفزازية، وهناك ميل لتكثيف هذه الاستفزازات. وكل هذا يشكل تهديدا محتملا لاستئناف الحرب الأهلية في أوكرانيا".



وتابع بيسكوف: "يمكننا الحكم على الجانب الأوكراني من خلال التصريحات المختلفة، بأنه لا يرفض فكرة الحل العسكري لمشكلته مع الجنوب الشرقي. وفي حال اندلاع أعمال عدائية واحتمال حدوث كارثة إنسانية هناك، على غرار سريبرينيتشا، كما ذكر الرئيس بوتين، لن تتنحى أي دولة في العالم جانبًا. وستتخذ جميع الدول، بما في ذلك روسيا، إجراءات لمنع حدوث مثل هذه المآسي مرة أخرى".



وحذرت روسيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) من إرسال قوات لمساعدة أوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا سوف تتخذ "إجراءات إضافية" إذا أقدم الناتو على مثل تلك الخطوة.

وكالات