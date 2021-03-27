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القبض على لص حي (الموكامبو) بحلب وإعادة المسروقات لأصحابها

نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في محافظة حلب لحماية الممتلكات الخاصة للإخوة المواطنين وأثناء قيام دورية من قسم شرطة الشهباء في حلب بالمهام الموكلة إليها ليلاً ، ألقت القبض على المدعو (أحمد . ج) أثناء قيامه بمحاولة سرقة أحد المنازل في حي (الموكامبو) بحلب، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة عشرة منازل في أحياء مدينة حلب بواسطة مفتاح مطابق، وبيع جزء من المسروقات في الأسواق والاحتفاظ بالجزء الآخر في منزله .

تم تحري منزله ومصادرة مبلغ /2،400،000/ل.س مليونين وأربعمائة ألف ليرة سورية من قيمة المسروقات المباعة، وبعض الأوراق النقدية الأجنبية، واسترداد ( شاشة عرض - ثلاث اسطوانات غاز - كمبيوتر محمول - وبعض الأدوات المنزلية ) وسلمت المسروقات الى أصحابها أصولاً .

نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً .