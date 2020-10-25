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القبض على عصابة تزوير حاولت الاستيلاء على أملاك رجل مسن في ريف دمشق

قالت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية أن شرطة ناحية ببيلا ألقت القبض على عصابة تزوير حاولت الاستيلاء على أملاك رجل مسن في بلدة بيت سحم بريفدمشق.

وفي التفاصيل “ادعى رجل مسن إلى شرطة ناحية ببيلا بأن أربعة أشخاص مجهولين حضروا إلى مزرعته الكائنة في بلدة (بيت سحم) وأخبروه أنهم دورية أمنية بإمرة ضابط، وقاموا بتبصيمه على عدة أوراق فارغة بحجة قيامهم بإجراء دراسة أمنية وهو يشك بأمرهم والغاية التي حضروا لأجلها.”

وأضافت “من خلال التحري وجمع المعلومات اشتبهت شرطة ناحية ببيلا بالمدعو ( بسام. ن ) زوج ابنة شقيق المدعي خاصة وأنه حضر إلى منزله على غير العادة بدون أي سبب قبيل حضور المذكورين بحوالي ربع ساعة وتم إلقاء القبض عليه”.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالاشتراك مع صديقه المدعو ( وسيم . ج ) على التخطيط للاحتيال على المدعي بهدف الاستيلاء على أملاكه.

وأضاف “قام بإرسال أربعة أشخاص ينتحلون صفة أمنية وهم المدعوين:( مصطفى. ك ) و( حسان. ذ ) و(خالد. خ ) و( حمدي . ك ) وذلك مقابل مبلغ مالي وقدره مليون ليرة سورية في حال تمكنوا من تبصيم المدعي على عقود وإعطائها لشخص يعمل في مجال العقارات يدعى (علي. ش ) من أجل نقل العقارات لصالح المقبوض عليه بسام وشريكه وسيم .”

وأوضحت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، واسترداد العقود التي قاموا بتبصيم المدعي عليها، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما ذكر.

يذكر أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، ويجري العمل على تقديمهم إلى القضاء المختص، بحسب الوزارة.