القبض على عصابة بتهمة السرقة وترويع المواطنين بالقنابل في اللاذقية

تمكنت إحدى دوريات ناحية الهنادي من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص أقدموا على سرقة الأكبال الكهربائية والهاتفية بمنطقتي صنوبر جبلة وشامية المهالبة.



حيث تم محاصرتهم ضمن غرفة سكنية في قرية شامية المهالبة وهم (حيدر - ا) مواليد ١٩٩٩،(جعفر - ا) مواليد ٢٠٠٣،(علي - ش) مواليد ٢٠٠٢،(محمد - م) مواليد ١٩٩٨ وتبين أن بعضهم من أرباب السوابق وبحقهم نشرات شرطية وإذاعات بحث بجرائم سرقة وبتحري الغرفة تم مصادرة مبلغ مالي قدره ٣٠٠ ألف ل. س وبعض الأجهزة الخليوية وأسلاك كهربائية ونحاسية وقنبلة يدوية وساطور حديدي وموس كباس وعدة متنوعة خاصة بقطع الكابلات ودراجة نارية مهربة مسروقة وبقايا أسلاك كهربائية محروقة.



واعترف المقبوض عليهم بإقدامهم على سرقة أكثر من عشرين خط هاتف وكهرباء من الشبكة الرئيسية وبعض المحولات الكهربائية أثناء الليل بالاشتراك مع شخص آخر متواري، وتوزعت السرقات على اتستراد جبلة - اللاذقية وقرى ومزارع متعددة تابعة لناحية الهنادي ومركز جبلة الخارجي، كما اعترفوا بإقدامهم على ترويع وإرهاب المواطنين الذين اكتشفوا أمرهم وذلك أثناء سرقتهم أكبال هاتفية بقرية (تلارو) بناحية الفاخورة وقيامهم برمي قنبلتين على الأهالي ثم لاذوا بالفرار مما أدى لإصابة عدد من الأهالي بشظايا تم إسعافهم إلى مشافي اللاذقية كما اعترفوا بسلب وسرقة عدد من الدراجات النارية على اتستراد اللاذقية - الحفة وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها فيما بينهم.



وقدرت قيمة المسروقات بمئات الملايين، مازالت التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة وسيتم تقديمهم للقضاء أصولاً.