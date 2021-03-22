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القبض على عدد من سارقي مزارع وفيلات في صيدنايا

ألقت شرطة ناحية صيدنايا بريف دمشق القبض على سارقي عدد من المزارع والفيلات.

وقال موقع وزارة الداخلية “ألقت شرطة ناحية صيدنايا القبض على المدعو (محمد . ص) كونه مطلوب بإذاعة بحث بجرم سرقة ونشرة شرطية ومن خلال التحقيق معه اعترف بسرقة 28 مزرعة وفيلا ليلاً بواسطة الكسر والخلع في سهل صيدنايا ومنين بريف دمشق بالاشتراك مع عدة أشخاص”.

وتابع الموقع “حيث يقومون بسرقة أكبال كهربائية ومضخات مياه وغطاسات مياه ودراجات نارية ويقومون بصهر الأكبال وإخراج النحاس وبيعه”.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص اعترف عليهم وصودر منهم كمية من النحاس ومبالغ مالية مليون وستمائة ألف و دراجة نارية بدون لوحات ومازال البحث جاري عن باقي الشركاء.