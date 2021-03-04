السفير السوري في موسكو: شركات روسية بدأت بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا
مخيم الهول.. عشرات القتلى من مطلع العام الحالي
أهالي "البصيرة" في ريف دير الزور يقتحمون بلدية تابعة لـ "الإدارة الذاتية"
بعد عام واحد.. استهداف جديد لقاعدة “عين الأسد” في العراق
تركيا تخنق الفرات.. انخفاض قياسي في منسوب النهر باتجاه سوريا يصل حد الجفاف
الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين في منطقة خفض التصعيد
شهداء وجرحى في هجوم للمسلحين على ريف حماة الشرقي
هذه خلفيات الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا.. ؟!
الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات "الإسرائيلية"
مصدر روسي يكشف تفاصيل التصدي للعدوان الإسرائيلي على دمشق
قسد تغلق مدينة الشدادي
الاحتلال الأمريكي يخرج 45 شاحنة محملة بالقمح المسروق من الحسكة إلى العراق
الدفاع الروسية: مسلحو إدلب نفذوا ٢٤ اعتداء خلال الساعات ال 24 الماضية
هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟
أمريكا تنقل المزيد من مسلحي “داعش” من قاعدتها في الشدادي إلى دير الزور

القبض على شخص يبتز الفتيات بصور وفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اللاذقية

القبض على شخص يبتز الفتيات بصور وفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اللاذقية

أوقف الأمن الجنائي شخصاً يبتز النساء والفتيات بعد إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللاذقية.


وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن “فرع الأمن الجنائي باللاذقية تمكن من إلقاء القبض على المدعو (أحمد – د) مواليد ١٩٨٢، بالجرم المشهود بعد استدراجه، وذلك بعد ورود عدة شكاوي حول قيام أحد الأشخاص بإنشاء حسابات وهمية هدفها تهديد وابتزاز النساء والفتيات”.


وبحسب الوزارة، فإن المقبوض عليه يقوم بالحصول على صور ومحادثات ومكالمات فيديو لهن بتصوير الشاشة للقطات الفيديو التي يستفيد منها كأسلوب ضغط عليهن لغايات غير أخلاقية مقابل مبالغ مالية .


وبينت أنه “تم مصادرة جهازه الخليوي والعثور ضمنه على العديد من الصور والمحادثات والفيديوهات للنساء والفتيات، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً”.