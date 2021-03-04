القبض على شخص يبتز الفتيات بصور وفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اللاذقية

أوقف الأمن الجنائي شخصاً يبتز النساء والفتيات بعد إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللاذقية.



وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن “فرع الأمن الجنائي باللاذقية تمكن من إلقاء القبض على المدعو (أحمد – د) مواليد ١٩٨٢، بالجرم المشهود بعد استدراجه، وذلك بعد ورود عدة شكاوي حول قيام أحد الأشخاص بإنشاء حسابات وهمية هدفها تهديد وابتزاز النساء والفتيات”.



وبحسب الوزارة، فإن المقبوض عليه يقوم بالحصول على صور ومحادثات ومكالمات فيديو لهن بتصوير الشاشة للقطات الفيديو التي يستفيد منها كأسلوب ضغط عليهن لغايات غير أخلاقية مقابل مبالغ مالية .



وبينت أنه “تم مصادرة جهازه الخليوي والعثور ضمنه على العديد من الصور والمحادثات والفيديوهات للنساء والفتيات، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً”.