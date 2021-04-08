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القبض على شخص خطف فتاة وسلبها بالعنف وحاول التحرش بها

القبض على شخص خطف فتاة وسلبها بالعنف وحاول التحرش بها

ادعت فتاة تعمل مندوبة مبيعات لإحدى الشركات إلى مركز شرطة القرداحة الخارجي في اللاذقية بأنها وأثناء عملها في ريف منطقة اللاذقية تاهت عن الشارع العام ليتوقف عندها فجأةً أحد الأشخاص على متن دراجة نارية تجهل معرفته ويعرض المساعدة عليها وإيصالها للشارع العام فصعدت معه لكنه قام بأخذها إلى أراض زراعية غير مأهولة وأقدم على إشهار سكين بوجهها وتهديدها بالقتل وضربها وسلبها حقيبتها التي تحتوي منتجات الشركة، وبطاقتها الشخصية، ومبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف ليرة سورية، وجهازها الخليوي، كما حاول التحرش بها والفرار بعد ذلك الى جهة مجهولة .

ومن التحري والمراقبة الدقيقة تمكن مركز شرطة القرداحة من إلقاء القبض عليه بكمين محكم بالتنسيق مع الفتاة، حيث ورد اتصال هاتفي من السارق على جوال والدتها يطلب فيه من الفتاة حضورها وملاقاته بالقرب من جسر القرداحة بحجة إعادة أغراضها المسلوبة، وعند وصوله للمكان المحدد على متن دراجته تم إلقاء القبض عليه رغم محاولته الهروب.

وتبين أنه يدعى (جعفر. ب) وحجزت دراجته النارية المهربة وضبط بحوزته السكين المستخدمة بالتهديد، وتبين أنه من أرباب السوابق بجرائم السرقة ومطلوب بعدة طلبات وإذاعات بحث، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه ، وأنه أقدم على رمي حقيبة الفتاة بأحد الأنهار وصرف المبلغ المالي على حاجاته الشخصية، كما اعتراف بارتكابه عدة سرقات لبعض المنازل.

تم استرداد الجهاز الخليوي والبطاقة الشخصية وتسليمهما للفتاة أصولاً.