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القبض على تاجر مخدرات في دمشق

بناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة مكافحة المخدرات عن وجود شخص يمتهن نقل وتجارة المواد المخدرة من محافظة حمص الى محافظة دمشق .

وبعد المراقبة ورصد تحركات المذكور قامت إدارة مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على المذكور في مدينة دمشق، وضبط بحوزته كمية / 10/ كغ عشرة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة ونقلها والمتاجرة فيها . تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم . 