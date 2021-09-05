القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم مختلفة في الغاب

ألقى قسم شرطة ناحية عين الكروم في منطقة الغاب بريف حماة القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم القتل والسلب في المنطقة.



وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن معلومات وردت لناحية عين الكروم بتواجد أحد أخطر المطلوبين بجرائم القتل والسلب في منطقة الغاب، ومن خلال المتابعة ونصب الكمين اللازم تمكن عناصر ناحية عين الكروم من إلقاء القبض عليه ويدعى (شعيب . ص) وبتدقيق وضعه عُثر بحقه على عدة طلبات بجرائم مختلفة من ضمنها جرائم قتل وتشكيل عصابة سلب وسرقة.



وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة، تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وتقديمه للقضاء المختص أصولاً.



المصدر : وزارة الداخلية