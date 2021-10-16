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الفارس السوري رامي شاهين يتوج بالجائزة الكبرى في بطولة لقفز الحواجز بالأردن

توج الفارس السوري رامي شاهين بلقب الجائزة الكبرى بالبطولة الدولية لقفز الحواجز التي جرت في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً والمصنفة من فئة النجمة الواحدة وفق الاتحاد الدولي للفروسية.

وتمكن الفارس شاهين من إحراز لقب الجائزة الكبرى بالبطولة التي أقيمت على مدى يومين بحلوله أولاً ضمن منافسات الفئة العليا أ علماً أنه حقق مراكز متقدمة أخرى خلال البطولة حيث حل أولاً بالفئة المتوسطة وجاء في المركز الثالث بالفئة العليا ضمن منافسات اليوم الأول.

وفي اليوم الثاني حقق شاهين المركزين الأول والثاني في الفئة المتوسطة بمشاركته على جوادين ليختتم مشاركته البطولة بالحصول على الجائزة الكبرى للفئة العليا.