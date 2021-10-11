أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انتهاء عمليات التصويت لانتخابات مجلس النواب بعد إغلاق صناديق الاقتراع في عموم المحافظات.



وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزاً بمشاركة 1249 مراقباً دولياً و147152 مراقباً محلياً و510 إعلاميين دوليين.



وأجرت المفوضية عملية قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام ضمن محافظة بغداد وبقية المحافظات.