العراق.. إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول إرهابيي (داعش)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد تهدف إلى تعقب إرهابيي تنظيم “داعش” في هذه المناطق.



وذكر بيان للخلية نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش صباح اليوم بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى لملاحقة فلول إرهابيي “داعش”.



وتواصل القوات العراقية عملياتها في مختلف المناطق لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” وتدمير مخابئهم.