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السويداء تخسر أطباءها.. ١٧ طبيباً مختصاً هاجروا خلال الأشهر الخمسة الماضية

أكد مدير الصحة الدكتور نزار مهنا خلال مؤتمر أطباء السويداء اليوم أن القطاع الصحي في المحافظة مهدد بالإفراغ من كوادره، مشيراً إلى أن القادم أعظم.

وأوضح أنه خلال الخمسة الأشهر الماضية وصل عدد الأطباء المهاجرين من المحافظة ١٧ طبيباً، إضافة إلى إصدار أكثر من ١٤٣ جواز سفر جديداً، لأطباء المحافظة مع وجود ٣١٠ ممرضين قيد السفر حالياً، كما وصل عدد الاستقالات خلال الثلاث الأشهر الماضية إلى ١٠٤ استقالات للكادر التمريضي مع وجود ١٠١ طلب إنهاء خدمة لذات الكادر.
 
و أكد مهنا ضرورة اتخاذ إجراءات و قرارات سريعة لدعم كوادر القطاع الصحي و إلا فإن الخدمة الطبية ستتوقف جراء النقص الكبير في المشافي العامة والهيئات في المحافظة و خاصة مشفيي سالة و شهبا.

ولفت إلى أنه جراء الوضع الأمني في المحافظة فإن القطاع الصحي يخسر نصف ميزانيته على حوادث غير شرعية و غير قانونية.

 



الوطن – عبير صيموعة