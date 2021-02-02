السودان يحذر إثيوبيا من ملء سد النهضة

ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني "ياسر عباس" أن إصرار الإثيوبيين على المضي قدماً في الملء الثاني لسد النهضة من غير توقيع اتفاق مسبق، يهدد سلامة نصف سكان السودان الذين يسكنون على ضفاف النيل الأزرق.



وجاء تصريح وزير الري السوداني خلال لقائه برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم "روبرت فان دوول" ورئيس الملف السياسي بالبعثة "دانيال وايس"، بحسب بيان صادر من الوزارة.



ويأتي الاجتماع في إطار إطلاع السفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم على تطورات التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة.



وأوضح البيان أن عباس قدم شرحاً حول سير المفاوضات والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر.



وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم بحث كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول إلى حل سلمي مقبول للدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، دون أن يوضح نتائج تلك المشاورات.