الرباع السوري معن أسعد يحرز برونزية في أولمبياد طوكيو بمسابقة رفع الأثقال

أحرز لاعب منتخب سورية برفع الأثقال معن أسعد الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال ضمن منافسات وزن فوق 109 كغ في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.



وحصل الرباع أسعد على البرونزية بعد أن سجل مجموعا قدره 424 كغ وكانت الميدالية الفضية من نصيب اللاعب الإيراني علي داووي بمجموع قدره 441 كغ وأحرز الجورجي لاشا تالاخادزي الذهبية بمجموع 488 كغ .



وكان أسعد شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 في منافسات وزن فوق 105 كغ وحل في المركز الخامس عشر مسجلا 400 كغ في المجموع.



وحقق أسعد خلال مسيرته الرياضية التي تمتد لأكثر من 10 سنوات بطولة الجمهورية في مختلف الفئات وحصد المركز الأول في أول مشاركة دولية بعمر الـ 14 عاماً في بطولة آسيا للناشئين التي جرت في أوزبكستان عام 2009 وبطولة آسيا في قيرغيزستان عام 2013 وأحرز ذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا عام 2019 وحقق المركز الخامس على العالم في تايلاند 2019.