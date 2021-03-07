الرئيس المصري يزور السودان لمناقشة ملف سد النهضة

ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان "يرفضان أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق"، في إشارة إلى الخلاف الحاصل مع إثيوبيا على موضوع تعبئة سد النهضة.



وأضافت الرئاسة المصرية في بيان أن "المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان"، وأن السيسي والبرهان "اتفقا على تعزيز الجهود الثنائية والدولية للتوصل لاتفاق بشأن تعبئة سد النهضة".



ووصل السيسي أمس إلى القصر الجمهوري في السودان، وكان في استقباله البرهان وشخصيات أخرى سودانية، في زيارة استمرت لمدة 6 ساعات.