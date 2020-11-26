الرئيس الأسد يوجّه بتكريم المعلمة نغم علي ويثني على جهودها

بيّن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ، أنه تم اليوم بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد استقبال المعلمة نغم علي، حيث تم إبلاغها رسالة سيادته المتضمنة تقديره وثناءه على جهودها في عملها التربوي ومباركته لتميزها في هذا العمل.



وعبّرت المعلمة نغم علي عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مشيرة إلى امتنانها لكل لحظة اجتهدت وتعبت فيها لتصل لهذه المرحلة وتنال هذا التكريم.



وتابعت: سأضاعف جهودي وسأحمل هذا التكريم في قلبي كمسؤولية جديدة تضاف إلى مسؤولياتي السابقة تجاه أطفالي، لأقدم أفكاراً جديدة وخلّاقة، ولأكون مستحقة لهذا التكريم بكل جدارة.

وختمت بالقول: لقد كان لهذا التكريم وقع جميل وأثر كبير في داخلي ويكفيني أن اردد هذه العبارة دائماً لأشعر بالقوة والفخر والاعتزاز: «قائد الوطن يكرّم نغم علي، يدعمها، ويثني على جهودها ويشد على يدها».



يشار إلى أن المعلمة نغم علي مدرسة الصف الأول في مدرسة الشهيد علي أحمد الشنبور في محافظة طرطوس، وهي مدربة على المناهج التربوية المطوّرة، ولها مشاركات عدة في المنصة التربوية، ولديها تجارب في التعليم عن بعد لتعويض الفاقد التعليمي، واشتهرت بأسلوبها الخاص والمتميز في إيصال المعلومة لطلابها، كما أنها فازت بلقب المعلم العالمي لعام 2020.



الوطن