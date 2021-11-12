الدفاع الروسية: تسعة اعتداءات لإرهابيي “النصرة” في ريفي إدلب وحلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 9 اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكر اللواء البحري فاديم كوليت نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان أنه تم تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينها 5 في محافظة حلب و4 في محافظة إدلب.



ويواصل إرهابيو جبهة النصرة المنتشرون في إدلب اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة حيث أطلقوا نهاية الشهر الماضي قذيفة سقطت وسط بلدة جورين بمنطقة الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار في أحد المنازل والممتلكات العامة والخاصة.