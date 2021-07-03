الخزانة الأميركية تعلن إسقاط العقوبات عن 3 إيرانيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، أنّ الولايات المتحدة "أسقطت العقوبات عن 3 إيرانيين"، موضحة أنّ "هذا الأمر لا علاقة له بمحادثات فيينا".



وذكرت أنها أزالت أسماء، بهزاد فردوس ومهرزاد فردوس ومحمد رضا دزفوليان، من قائمة العقوبات، وجميعهم مرتبطون بالمجموعة الصناعية "مام موت"، التي "فرضت ضدها عقوبات ثانوية".



ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم وزارة الخزانة، قوله: "هذه الاستثناءات لا تعكس أي تغييرات في سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران، ولا علاقة لها بالمفاوضات الجارية في فيينا".



وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال إن "محادثات فيينا وصلت إلى مكان يتوجب فيه اتخاذ قرارات سياسية واضحة". وأشار إلى أنّ "بلاده أعطت سابقاً فرصة للمحادثات عبر تمديد التفاهم الموقّت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في وقت سابق، إنه "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى الولايات المتحدة عن الإرث الفاشل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب"، مشدداً على أن بلاده "لن تُجري مباحثات لا نهاية لها".



في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، تعليقاً على سؤال بشأن انسحاب بلاده من المحادثات النووية، إنّ موعد هذا الانسحاب يقترب، مضيفاً أنّ "استمرار السلطات الإيرانية في تطوير برنامجها النووي قد يصبح قريباً عقبةً لا يمكن التغلب عليها إطلاقا".