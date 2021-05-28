الخارجية الروسية تعلق على نتيجة الانتخابات الرئاسية السورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الانتخابات الرئاسية في سورية، والتي أعلنت نتيجتها أمس بفوز الرئيس بشار الأسد، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي لسورية.



وقالت الخارجية الروسية، في أول تعليق على الانتخابات الرئاسية السورية، إن "الرئيس الأسد فاز فوزا ساحقا"، مشددة على أنه لا يحق لأحد أن يملي على السوريين متى وتحت أي ظروف ينبغي أن ينتخبوا رئيس دولتهم.



وعلقت الخارجية الروسية على التصريحات الغربية المشككة بنزاهة الانتخابات السورية ومصداقيتها، وقالت في السياق: "تصريحات عدد من الدول الغربية حول عدم شرعية الانتخابات في سورية ضغط صارخ على دمشق".