الأسد رئيساً بنسبة 95.1%
بايدن لن يجدد تراخيص استثمار النفط لشركة أميركية شرقي الفرات
المقداد يتحدث عن حقوق الفلسطيني خلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان
"مسلّحو التسوية" يمنعون الانتخابات في ريف درعا
سوريا تنتخب رئيسها: إقبال استثنائيّ... رغم العراقيل
الجنوب على خريطة الانتخابات: مسلّحو «التسويات» ضمن المشهد
"إدارة الشمال" تغلق المعابر إلى مناطق سيطرة الحكومة
ثلاث قاذفات روسية بعيدة المدى تصل قاعدة حميميم
المقداد يهدد "إسرائيل".. « لن يستمر ذلك دون ثمن»
الدفاع الروسية تحذّر من هجوم مسلح عشية الانتخابات الرئاسية السورية
سوريا تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية لعام 2021
“مسد” المدعومة أمريكياً تُعلن عن قرارها بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها
“هيئة تحرير الشام” تلوّح باحتمال فرض “تجنيد إجباري” في إدلب
وفود برلمانية من العراق وإيران تصل دمشق لمواكبة الانتخابات الرئاسية
حمص وحماة جاهزتان للاقتراع: مخاوف أمنيّة لا توقف الاستحقاق

الخارجية الروسية تعلق على نتيجة الانتخابات الرئاسية السورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الانتخابات الرئاسية في سورية، والتي أعلنت نتيجتها أمس بفوز الرئيس بشار الأسد، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي لسورية.

وقالت الخارجية الروسية، في أول تعليق على الانتخابات الرئاسية السورية، إن "الرئيس الأسد فاز فوزا ساحقا"، مشددة على أنه لا يحق لأحد أن يملي على السوريين متى وتحت أي ظروف ينبغي أن ينتخبوا رئيس دولتهم.

وعلقت الخارجية الروسية على التصريحات الغربية المشككة بنزاهة الانتخابات السورية ومصداقيتها، وقالت في السياق: "تصريحات عدد من الدول الغربية حول عدم شرعية الانتخابات في سورية ضغط صارخ على دمشق".