الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة

دخلت وحدات من الجيش العربي السوري والجهات المختصة، اليوم السبت، إلى مدينة طفس بريف محافظة درعا الغربي، وذلك تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة.



وقالت مصادر مسؤولة في مدينة درعا: إن وحدات من الجيش والجهات المختصة دخلت إلى طفس صباح اليوم تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها.



وذكرت، أنه تم فتح مركز لتسوية الأوضاع وتسليم السلاح، بهدف تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم الأسلحة للجيش العربي السوري بما يمهد لإعادة الخدمات وإدخال المؤسسات الخدمية لإصلاح ما دمره الإرهاب.



وأشارت المصادر إلى أنه تمت حتى الآن تسوية أوضاع العشرات من أبناء المدينة وسلم بعضهم أسلحة فردية وذخائر وقواذف “آر بي جي” وقذائف صاروخية للجيش.



وبنود التسوية التي وافقت عليها «اللجان المركزية» ووجهاء طفس الخميس الماضي هي ذاتها التي يجري تنفيذها في حي «درعا البلد» بمدينة درعا وبلدتي اليادودة والمزيريب في ريف المحافظة الغربي، وتتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين وخروج الرافضين وتسليم متزعمي المسلحين سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى المناطق كافة التي ينتشر فيها المسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.



الوطن أون لاين